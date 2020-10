Was zu tun ist : Corona-Infektionen in der Eifel - Die drei wichtigsten Fragen&Antworten zum Umgang mit dem Virus

Bitburg-Prüm Es war nie weg, das Corona-Virus. Im sorglosen Sommer hatten zwar viele gehofft, das Gröbste überstanden zu haben. Doch es war eine trügerische Hoffnung, wie sich Ende vergangener Woche zeigte, als die Infektionszahlen im Eifelkreis sehr stark stiegen. Damit mit den Ansteckungen nicht auch die Angst und Unsicherheit aus dem Frühjahr zurückkommen, beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Umgang mit der Pandemie.

(2.Update) Mehrere Neuinfektionen in der Region am Sonntag - Kritischer Inzidenzwert im Eifelkreis überschritten

Derzeit lädt das Gesundheitsamt Personen zum Test ein, die nachweislich zu einem Infizierten Kontakt hatten. Und das sind, nach den Super-Spreader-Partys im Prümer Raum, offenbar einige. Mehr als 800 Menschen haben sich allein am Wochenende in Bitburg auf Covid-19 testen lassen.

Die Sichtungsstelle liegt in der ehemaligen Commissary auf dem Housing-Gelände in der Bitburger Wankelstraße. Wer Staus vermeiden will, sollte laut Polizei die Bundesstraße 51 an der Abfahrt „Flugplatz“ verlassen. Und dann über den früheren Militär-Flughafen bis zum Gewerbegebiet „Auf Merlick“ fahren.