BITBURG/PRÜM Seit dieser Woche bieten die Kitas des Landes einen eingeschränkten Regelbetrieb an. Damit kann jedes Kind in die Betreuung. Inwieweit und zu welchen Zeiten das allerdings möglich ist, hängt von der Einrichtung ab.

Es geht also nicht nur darum, dass die Kinder in den Kitas betreut werden, damit die Eltern endlich wieder einem geregelten Arbeitsalltag nachgehen können. Auch den Kleinen soll eine Rückkehr zur Normalität ermöglicht werden – weswegen auch der normale Kita-Alltag so weit wie möglich wiederhergestellt werden soll.

Wie Sarah Hoffmann, Pressesprecherin der Katholischen Kita gGmbH, erklärt, findet im Eifelkreis seit dieser Woche wieder in allen der 24 Kitas der Gesamteinrichtung Bitburg ein eingeschränkter Regelbetrieb statt. Die Gesamteinrichtung habe dazu in Abstimmung mit allen Standortleitungen ein Konzept entwickelt.

Dass die Kitas also wieder für alle Kinder geöffnet sind, heißt nicht, dass auch alle kleinen Besucher wieder zur selben Zeit kommen können. Unterschieden wird nämlich in der Gesamteinrichtung Bitburg nach wie vor zwischen zwei Gruppen von Kindern – jenen, deren Eltern dringend auf eine ganztägige Betreuung angewiesen sind oder für die seitens des Jugendamts eine ganztägige Betreuung gewünscht wird und solchen, bei denen das nicht der Fall ist beziehungsweise Eltern die Möglichkeit haben, die Betreuung auch anders zu organisieren. Heranwachsenden, die zur zweiten Gruppe gehören, werde der Besuch der Kita zu von der Standortleitung festgelegten Zeiten ermöglicht, sagt Hoffmann. Das könne beispielsweise bedeuten, dass sie entweder nur vormittags oder nur nachmittags kommen dürfen. „Auch hier wurden zuvor die Bedarfe der Familien abgefragt, um ein möglichst passgenaues Angebot machen zu können“, erklärt die Sprecherin des kirchlichen Trägers.

Ziel in der praktischen Umsetzung der Leitlinien sei es, all das, was machbar sei, umzusetzen und dabei transparent und nachvollziehbar zu arbeiten und zu kommunizieren, sagt Hoffmann. Sie betont aber, dass es Grenzen gebe und daher nicht alle Wünsche der Eltern berücksichtigt werden könnten. Aufgrund der Komplexität der Anforderungen müsse allen Beteiligten klar sein: „Es kann und es wird nicht alles von Beginn an perfekt sein können und manches auch nicht umsetzbar sein“, sagt die Pressesprecherin.