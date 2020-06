Kostenpflichtiger Inhalt: Rückblick auf den Corona-Monat im Eifelkreis : Endlich wird es lockerer, auch in der Eifel

Verlauf Coronavirus im Eifelkreis im Mai Foto: TV/Schramm, Johannes

Bitburg Aufatmen in der Eifel. Die Corona-Fallzahlen im Kreis sinken, es gibt im Mai insgesamt nur zehn Neuinfektionen – seit dem 21. Mai gar keine mehr. Die Menschen freuen sich über Lockerungen. Die Auflagen bleiben hoch.

Vom Sperren zum Öffnen: Der Mai war der Monat, in dem es in großen Schritten Richtung Normalität ging. Doch was ist schon normal? Daran, mit Maske einzukaufen oder ins Restaurant zu gehen, hat man sich gewöhnt. Es gibt inzwischen eine neue Normalität.

Erfreulich: Die Corona-Fallzahlen sinken im Eifelkreis auf das Niveau der ersten Märzwoche. Dennoch stellen die Einschränkungen weiter alle vor Herausforderungen. Unser Monats-Rückblick:

1. Maiwoche: Jedes dritte Unternehmen in der Region hat Kurzarbeit angemeldet, ein Rekordhoch. Die Arbeitslosigkeit steigt, der Stellenmarkt bricht ein. Wirtschaftsverbände fordern massiv weitere Lockerungen. Zwar kann man mit Maske shoppen oder zum Frisör gehen, aber in großen Teilen steht das öffentliche Leben nach wie vor still.

Etwas Abwechslung täte gut. In Bitburg wird über ein Auto-Kino nachgedacht. Die Pläne zerschlagen sich – anders als in Prüm, wo es „Film ab“ heißt. Von den Spielplätzen verschwinden die Absperrbänder. Der große Ansturm bleibt aber aus.

Was Hoffnung macht: Tourismus-Experten gehen davon aus, dass die Eifel vom steigenden Inlandstourismus profitieren wird. Nur wann? Noch weiß keiner, wann die Gasthäuser wieder Touristen begrüßen dürfen.

Am Muttertag richtet ein Bitburger Altenheim einen Drive-In-Besuch ein. Immerhin ein Viertelstündchen können Senioren ihre nächsten Angehörigen sehen. Im Trierer Dom wird der erste Gottesdienst mit Maske gefeiert. Die Polizei kontrolliert Wanderer in der Eifel mit einem Hubschrauber von oben. Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten weiter.

Ein Problem, das Schlagzeilen macht: Die Grenzen zu Luxemburg sind dicht. Die gen Belgien auch. Landrat Joachim Streit sowie Kollegen von dies- und jenseits der Sauer fordern, die Übergänge endlich wieder zu öffnen. Luxemburgs Außenminister kritisiert Bundesinnenminister Seehofer in aller Schärfe.

Ein 82-jähriger Mann, der sich mit Corona infiziert hat, stirbt. Es ist der vierte Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus im Eifelkreis.

2. Maiwoche: Essen gehen mit Maske, geht das? Es zeigt sich: ja. Die Gastronomie öffnet unter hohen Auflagen. Endlich mal wieder woanders essen oder ein frisch gezapftes Pils trinken. Bei alledem sorgen sich viele: Droht nun eine zweite Infektionswelle? Die Polizei bestätigt: In der Eifel nutzen die Menschen die wieder gewonnene Freiheit vernünftig. Klar wird bei bestem Wetter auch: Auf dem Land lebt es sich nicht schlecht. Nicht nur, aber gerade jetzt.

In den Schulen wird stufenweise der Unterricht wieder aufgenommen. Und schließlich: Die Grenzübergänge nach Luxemburg werden nicht länger kontrolliert. Dass Deutschland sich abriegelt, wurde in sozialen Netzwerken heftig kritisiert. Vor Ort hofft man nun, das keine Ressentiments bleiben.

Endlich: Besuche in Altenheimen sind wieder möglich. Umstritten bleibt, dass die Fußballbundesliga den Spielbetrieb wieder aufnimmt. Und: Auch in Trier formieren sich Corona-Protestler.

3. Maiwoche: Dass es wieder lockerer wird, merkt auch die Polizei. Erstmals berichtet die Bitburger Inspektion nach ruhigen Wochen wieder von einem Anstieg an Einsätzen: Ruhestörungen, Alkoholexzesse, Verkehrsunfälle.

Beim Roten Kreuz gehen so viele Kleiderspenden wie noch nie ein. Offenbar wird die Zeit gerne zum Ausmisten genutzt. Das Problem: Die Lager sind voll und Lieferketten und Transportwege ins Ausland sind unterbrochen. Menschen werden gebeten, ihre Altkleider vorerst zuhause aufzubewahren.

Aufatmen in den 14 Senioreneinrichtungen im Eifelkreis: Nach Abschluss der Testreihe des Kreisgesundheitsamts in Zusammenarbeit mit dem DRK steht fest: Von 1666 untersuchten Bewohnern und Mitarbeitern wurden nur sieben positiv getestet.

Politische Gremien kommen erstmals nach der Zwangspause wieder zusammen – mit Maske und Abstand. Der Bitburger Stadtrat absolviert zum Auftakt eine fünfstündige Mammutsitzung.

Die Campingplätze, Hotels und Pensionen heißen ihre ersten Gäste der Saison willkommen.

4. Maiwoche: Mehr und mehr Schüler kehren in die Schulen zurück. Doch für viele Eltern bleibt das Problem des Zuhause-Unterrichts und der Kinderbetreuung trotz Homeoffice, eine Doppelbelastung.

Obwohl die Freibäder öffnen dürfen, dauert es noch, bis auch im Eifelkreis in den Becken wieder geplanscht wird: Die vielfältigen Auflagen erschweren den Saisonstart. In den Fitness-Studios geht es hingegen Ende Mai wieder los. Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten: Das Busunternehmen Wallscheid stellt den Betrieb ein – Umsatzeinbrüche haben den Traditionsbetrieb in die Knie gezwungen.

Inzwischen ist es offiziell entschieden: Der Prümer Sommer fällt flach. Dafür spielen die Dompiraten im Auto-Kino der Abteistadt.

Es öffnen sich: das Prümer Autokino, die Grenzübergänge zu Luxemburg, Campingplätze, Hotels und die Schulen für weitere Klassen. Freibäder bereiten sich vor. Foto: Fritz-Peter Linden

**** eli@s-Archivfoto **** Luxemburg, Luxembourg, Grenze, Grenzgaenger, Pendler, Pendlerpauschale, Arbeit, arbeiten, Europa, Grenzverkehr, Einkommensteuer, Steuer, Bundesrepublik Deutschland, Sprache, zweisprachig, mehrsprachig, Grenzschild, Foto: Friedemann Vetter**** eli@s-Archivfoto **** Luxemburg, Luxembourg, Grenze, Grenzgaenger, Pendler, Pendlerpauschale, Arbeit, arbeiten, Europa, Grenzverkehr, Einkommensteuer, Steuer, Bundesrepublik Deutschland, Sprache, zweisprachig, mehrsprachig, Grenzschild, Foto: Friedemann VetterWer in Luxemburg arbeitet und in Deutschland wohnt, muss die besondere Steuergesetzgebung beachten. TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter **** eli@s-Archivfoto **** Luxemburg, Luxembourg, Grenze, Grenzgaenger, Pendler, Pendlerpauschale, Arbeit, arbeiten, Europa, Grenzverkehr, Einkommensteuer, Steuer, Bundesrepublik Deutschland, Sprache, zweisprachig, mehrsprachig, Grenzschild, Foto: Friedemann VetterWer in Luxemburg arbeitet und in Deutschland wohnt, muss die besondere Steuergesetzgebung beachten. TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter Pendler, die in Luxemburg arbeiten, drohen bei Familienleistungen drastische Einschnitte. Archiv-Foto: Friedemann Vetter**** eli@s-Archivfoto **** Luxemburg, Luxembourg, Grenze, Grenzgaenger, Pendler, Pendlerpauschale, Arbeit, arbeiten, Europa, Grenzverkehr, Einkommensteuer, Steuer, Bundesrepublik Deutschland, Sprache, zweisprachig, mehrsprachig, Grenzschild, Foto: Friedemann VetterWer in Luxemburg arbeitet und in Deutschland wohnt, muss die besondere Steuergesetzgebung beachten. TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter Pendler, die in Luxemburg arbeiten, drohen bei Familienleistungen drastische Einschnitte. Archiv-Foto: Friedemann VetterRund 28 000 Deutsche fahren täglich zur Arbeit nach Luxemburg.TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter **** eli@s-Archivfoto **** Luxemburg, Luxembourg, Grenze, Grenzgaenger, Pendler, Pendlerpauschale, Arbeit, arbeiten, Europa, Grenzverkehr, Einkommensteuer, Steuer, Bundesrepublik Deutschland, Sprache, zweisprachig, mehrsprachig, Grenzschild, Foto: Friedemann VetterWer in Luxemburg arbeitet und in Deutschland wohnt, muss die besondere Steuergesetzgebung beachten. TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter Pendler, die in Luxemburg arbeiten, drohen bei Familienleistungen drastische Einschnitte. Archiv-Foto: Friedemann VetterRund 28 000 Deutsche fahren täglich zur Arbeit nach Luxemburg.TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter An Luxemburg führt in Europa kein Weg vorbei. Ob das in der näheren Zukunft auch für das Lëtzebuergesche als offizielle EU-Sprache gelten wird? Symbol-Foto: Friedemann Vetter **** eli@s-Archivfoto **** Luxemburg, Luxembourg, Grenze, Grenzgaenger, Pendler, Pendlerpauschale, Arbeit, arbeiten, Europa, Grenzverkehr, Einkommensteuer, Steuer, Bundesrepublik Deutschland, Sprache, zweisprachig, mehrsprachig, Grenzschild, Foto: Friedemann VetterWer in Luxemburg arbeitet und in Deutschland wohnt, muss die besondere Steuergesetzgebung beachten. TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter Pendler, die in Luxemburg arbeiten, drohen bei Familienleistungen drastische Einschnitte. Archiv-Foto: Friedemann VetterRund 28 000 Deutsche fahren täglich zur Arbeit nach Luxemburg.TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter An Luxemburg führt in Europa kein Weg vorbei. Ob das in der näheren Zukunft auch für das Lëtzebuergesche als offizielle EU-Sprache gelten wird? Symbol-Foto: Friedemann Vetter Für rund 30 000 Pendler aus der Region Trier geht es täglich zum Arbeiten ins Großherzogtum. Das bringt Vorteile, hält aber auch Fallstricke bereit. TV-Foto/Archiv: Friedemann Vetter Foto: TV/vetter friedemann

ARCHIV - 16.03.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Stühle sind in einem leeren Klassenzimmer der Linne-Schule auf den Tische abgestellt. (zu dpa «Änderungen des Schulgesetzes wegen Corona-Pandemie im Landtag») Wegen Corona sind derzeit viele Klassenzimmer leerer als sonst. In einem Bundesland soll sich das bald ändern. Foto: Arne Dedert/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Arne Dedert

Noch gesperrt, bald wieder offen? Freibäder in der Eifel. Foto: TV-Archiv/Fritz-Peter Linden Foto: Fritz-Peter Linden