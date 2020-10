Pandemie : Aktuell sind 19 Personen mit Sars-CoV 2 infiziert

Bitburg/Prüm (red) Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Freitag, 2. Oktober, zwei Neuinfektionen gemeldet worden, gleichzeitig sind laut Mitteilung der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm zwei Personen genesen. Am Samstag, 3. Oktober, wurden drei Neuinfektionen gemeldet. Am Sonntag, 4. Oktober, kommen laut Gesundheitsamt zwei Neuinfektionen hinzu.

Die Zahl der aktuell an Covid-19 infizierten Personen im Eifelkreis liegt somit bei 14.

Informationen zur

aktuellen Situation werden

zudem im „Corona-Portal“ unter

www.bitburg-pruem.de veröffentlicht.

