Bitburg/Daun Kommende Woche startet vielerorts der Wechselunterricht. Nur in wenigen Eifeler Klassenräumen werden dann Luftfilter zum Einsatz kommen. Warum haben Kreise und Verbandsgemeinden keine bestellt?

Auch manche Schule in der Region, etwa die Integrierte Gesamt­schule (IGS) auf dem Trierer Wolfsberg, setzt auf die Technik, um Klassenräume zu lüften. In der Eifel hingegen kommen die Geräte bislang kaum zum Einsatz. Und das wird sich wohl auch bis zum 15. März, wenn alle Klassen zumindest wieder im Wechselunterricht sind, nicht mehr ändern.

Lediglich in der Verbandsgemeinde Prüm wird über neue Filtersysteme nachgedacht, wie ein Behördensprecher auf TV-Anfrage schreibt: „Wir sind momentan in der Überlegung unsere Schulen mit einem System auszustatten, das die Luftreinigung und auch die Belüftung übernehmen kann. Wenn wir eine entsprechende Lösung für Zu- und Abluft, einschließlich der Luftreinigung gefunden haben, werden wir die Möglichkeiten der Förderung prüfen und Fördermittel beantragen.“

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm will diesen Zuschuss für seine weiterführende Schule nutzen. Und hat daher für 48 800 Euro, etwa 3000 Euro sind es pro Gerät, 16 Raumlüfter für Gymnasien, Real- und Förderschulen in Bitburg, Prüm und Bleialf bestellt (der TV berichtete). Bis Ende März sollen sie laut Pressesprecher Thomas Konder ankommen und installiert werden.

Wann es wieder Zeit ist, die Fenster aufzureißen, soll künftig ein anderes technisches Gerät in den Eifeler Klassenräumen melden: eine sogenannte CO²-Ampel, die regelmäßig die Kohlendioxid-Konzentration in der Raumluft misst. Und dann über Farben zu erkennen gibt, wie die Luftqualität ist. Rot ist schlecht, grün ist gut, gelb: gerade so ok.