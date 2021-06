Coronavirus : Corona: Woher kommt die Diskrepanz?

Das Seniorenhaus Sankt Elisabeth in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Das Virus als Ursache – oder nicht? Nach dem zuletzt gemeldeten Todesfall im Seniorenhaus Prüm zeigt sich: Die Statistik ist nicht so differenziert, wie sie sein müsste.

Mit Betonung auf: gewesen. Denn das Heim bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass die Frau zuletzt negativ getestet – und an ihren sehr schweren bestehenden Erkrankungen gestorben war. Trotzdem wird sie in der Statistik des Eifelkreises und des Landesuntersuchungsamts als Corona-Tote geführt.

Das gilt dann also auch für die Frau aus dem Prümer Seniorenhaus. Und so zählt der Kreis bisher 31 Todesfälle mit dem großen „C“. Auch wenn es, ganz streng genommen, 29 sein müssten. Denn es fehlt schlicht an einer Differenzierung.