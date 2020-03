Corona : Diskothek-Betreiber verärgert über falsche Nachricht

Binsfeld (mcr) Zunächst über den Kurznachrichtendienst WhatsApp und von dort aus auch über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram verbreitete sich eine verleumdende Falschnachricht über die Diskothek Kajüte Binsfeld.

Angeblich hätte das Nachrichtenportal „Focus Online“ gemeldet, dass sich 42 Menschen nach einem Besuch der Disco mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hätten. Ralf Lowey, Veranstaltungskaufmann bei der Binsfelder Disco, erklärt: „Uns ist die Falschmeldung erst aufgefallen, als uns einige Gäste darauf aufmerksam gemacht haben. Wir haben dann direkt eine Stellungnahme auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht.“ Der Kajüte sei nicht bekannt, dass sich jemand in der Diskothek angesteckt habe.

„Wir haben Anzeige erstattet und auch schon Hinweise, um wen es sich möglicherweise handeln könnte“, sagt Lowey. In der Stellungnahme ist der originale Focus-Online-Artikel zu sehen, der jedoch von einem Club in Berlin handelt.

Die Polizei bestätigt, dass es sich bei dem geteilten Bild um eine Falschmeldung handelt: „Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg und eine Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich haben definitiv ergeben, dass es sich bei der Meldung um eine Falschinformation handelt.“ Das Vorgehen sei allerdings kein Einzelfall und ähnliche Beiträge tauchten bereits in anderen Städten auf.

Die Kajüte ins Binsfeld bleibt wie alle Clubs in Rheinland-Pfalz am kommenden Wochenende allerdings geschlossen. Ralf Lowey erklärt: „Wir halten uns natürlich an das Veranstaltungsverbot des Landes.“