Bitburg-Prüm/Daun Das Radwegenetz im Eifel- und Vulkaneifelkreis ist überall befahrbar. Das schöne Wetter und der Shutdown haben viele Menschen aufs Fahrrad gelockt. Das beweisen die Aufzeichnungen der Zählstationen.

So trocken der April 2020 ist, so nass und heftig waren die unwetterartigen Regenfälle im Juni 2018. Die führten damals unter anderem zu massiven Schäden am Prüm-, Kylltal-, Nims- und Eifel-Ardennen-Radweg. Vollsperrungen und Umleitungsstrecken wurden eingerichtet. Im pausenlosen Einsatz waren damals auch Melanie Stellmes und ihr Kollege Stefan Palzer vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein. Die sind im Nebenerwerb Radwegemanager. Das heißt, sie betreuen im Auftrag der Verbandsgemeinden des Eifel- und des Vulkaneifelkreises auf 450-Euro-Basis das Radwegenetz.

Neuerdings befinden sich auf den Wegweisern Aufkleber, die mit einem QR-Code versehen sind. Wenn ein Radfahrer also einen Schaden bemerkt – zum Beispiel ein verdrecktes oder verdrehtes Schild, kann er den mit dem Smartphone den QR-Code scannen und den Mangel melden. „Dazu müssen sie nur die auf dem Schild angegebene Standort-Nummer angeben und den Schaden. Die Meldung geht direkt zum LBM nach Koblenz, der wiederum uns informiert“, sagt Melanie Stellmes. In anderen Bundesländern läuft die Aktion bereits gut an.

Dass die Eifeler und auch die Touristen das Radwege-Angebot schätzen, beweisen die Zahlen. So wurden beispielsweise an der Zählstation in Hallschlag 2018 insgesamt 25 459 Nutzer gemessen – fast 5000 mehr, als im Jahr zuvor. In Jünkerath/Stadtkyll waren es mit 37 056 sogar knapp 10 000 Menschen mehr, die den Radweg genutzt haben. Ebenso in Pronsfeld (42 924). Interessant sind auch die aktuellen Zahlen aus dem Frühjahr. Da wurde an der Zählstelle Stadtkyll am Kyll-Radweg 4744 Nutzer gemessen, 1500 mehr, als im April 2019. „Das ist wohl dem schönen Wetter geschuldet und auf den Shutdown zurückzuführen“, sagt Melanie Stellmes.