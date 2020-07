Corona-Pandemie im Eifelkreis : So schnell ist Corona zurück

Bitburg/Prüm Das Beispiel des Ausbruchs in Prüm zeigt, dass Corona noch lange nicht überwunden ist. Aber es zeigt auch, dass Sicherheitsregeln wirken. Ein Rückblick auf den Juni.

Es ist so weit, wieder fast normal, das Leben. Trotz Corona. Das Thema geht den meisten längst auf die Nerven. War da was? Lange her, die Zeit, als Klopapier und Nudeln knapp wurden. Doch es ist noch nicht vorbei, wie ein Rückblick auf den Corona-Monat im Eifelkreis zeigt.

1. Woche: Vieles geht – ob Fitnessstudio oder Restaurants. Die Dompiraten spielen im Prümer Autokino. Auch die Kitas öffnen wieder, wenn auch zunächst nur im Wechsel für einzelne Gruppen. An die Masken haben sich die meisten gewöhnt. Im Eifelkreis gibt es seit mehr als einer Woche keine Neuinfektionen. Corona scheint zu verschwinden.

Die ersten Reisewarnungen werden aufgehoben. Nach Luxemburg geht’s nun auch wieder ohne Kontrolle gen Belgien. Willkommen zurück in Europa. Alles im Lot also? Nicht ganz.

Beim Wittlicher Unternehmen Simonfleisch wird der erste Corona-Fall bekannt. Die Traditions-Diskothek Kajüte, in der Generationen von Jugendlichen in Binsfeld feierten, macht dicht. Der Grund, so der Geschäftsführer, seien die Verluste wegen der coronabedingten Schließung. Die Kosten laufen, Einnahmen fehlen. In Bitburg sorgt die Bit-Galerie für Schlagzeilen. Ob der ursprünglich geplante Handelsbesatz so auch trotz der Corona-Pandemie in dem Einkaufszentrum verwirklicht werden könne, sei wegen der Corona-Krise ungewiss, sagen die Projektentwickler.

2. Woche: Keine Neuinfektionen im Eifelkreis. Und das trotz der Lockerungen. Das ist die gute Nachricht der Woche. Und es gibt weitere Lockerungen. Nach Monate geht der erste Bitburger Krammarkt wieder über die Bühne – im Einbahnstraßensystem. In Speicher lädt man zum Open-Air-Gottesdienst und in Eifelpark Gondorf laufen nun auch wieder die Fahrgeschäfte, ob Free-Fall-Tower oder Wildwasserbahn. Die Freibäder begrüßen die ersten Gäste – natürlich unter Auflagen. Aber dennoch: ein weiteres Stück Normalität.

Während der Handel nach wie vor ächzt und um verkaufsoffene Sonntage kämpft, weist die Statistik des Eifelkreises den fünften Todesfall in Zusammenhang mit Corona aus. Der Patient galt als genesen von der Virusinfektion, ist aber nach Einschätzung der behandelnden Ärzte dennoch an Folgen des Infekts gestorben.

Fest steht inzwischen auch: Der Raderlebnistag „Lustiges Prümtal“, sonst immer im September, fällt dieses Jahr aus.

3. Woche: Es geht weiter mit Absagen. Auch die Jahresausstellung der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler in Eifel und Ardennen – kurz EVBK –, die sonst in Prüm immer für Furore sorgt, pausiert 2020. Jenseits solcher Nachrichten merken mehr und mehr Menschen: Eigentlich lebt’s sich ganz gut auf dem Land. Vor allem in der Eifel. Was die Eifeler selbst natürlich weniger überrascht.

Aber wer will sich jetzt schon in eine der Großstädte quetschen? Offenbar auch immer weniger Städter. Die suchen Häuser auf dem Land – ein Wandel, den auch Immobilienmakler im Eifelkreis bemerken. Ob es ein Trend wird? Abwarten.

Unterdessen geht die Corona-App des Bundes an den Start und, tatsächlich, die ersten Urlauber dürfen auf die Balearen. Ballermann voran.

Was Ende der Woche noch niemand ahnt: Sonntag, 21. Juni, verbucht das Gesundheitsamt des Eifelkreises einen Anstieg um fünf Neuinfektionen. In einem Prümer Imbiss gibt es einen Corona-Fall – und es wird nicht bei einem bleiben.

4. Woche: 13 Neuinfektionen, alle im Zusammenhang mit dem Prümer Imbiss. Das zeigt: So schnell ist Corona zurück, so schnell kann sich das Virus ausbreiten. Es zeigt sich nach mehr als 450 Tests aber auch: Dank der Schutz- und Hygienmaßnahmen hat sich Covid-19 nicht über die Familie und engste Mitarbeitern verbreitet.

Auch in einem Bitburger Restaurant wird eine Infektion bekannt. Weder Familie noch Angestellte wurden infiziert. Während in Prüm kurz die Angst vor einer zweiten Welle umgeht, muss die Polizei eine Party von US-Soldaten in einem zu diesem Zweck angemieteten Ferienhaus in Feuerscheid auflösen.

Das Rote Kreuz bilanziert: 128 Ehrenamtliche haben im Eifelkreis bisher 9568 Einsatzstunden geleistet und 4908 Menschen getestet.