Was ist noch erlaubt, was schon verboten? Wer bei den Vorschriften in der Corona-Krise auf dem Laufenden bleiben will, muss auf Trab sein. Regeln können sich innerhalb von Tagen, sogar Stunden ändern. Derzeit gelten noch die Bestimmungen vom 23. März: Treffen von mehr als zwei Personen, außerhalb des eigenen Haushalts, sind untersagt. Im öffentlichen Raum ist ein Abstand von eineinhalb Metern zum Nächsten einzuhalten. Weiterhin möglich: Spazieren gehen, arbeiten, Arztbesuche, Einkaufen, Essern liefern lassen.