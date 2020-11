Klappt es mit der Umsetzung der Corona-Regeln? : Polizei im Eifelkreis lobt die meisten Bürger, meldet aber auch einige Verstöße

Die Maskenpflicht nimmt nicht jeder ernst. Das mussten die Polizei und die Mitarbeiter am Samstag in einem Fachmarkt erleben. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Bitburg/Prüm „Die Mehrheit der Bürger verhält sich diszipliniert und korrekt“: So lautet das Fazit der Polizeiinspektion Prüm aus den Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln. Ähnliches berichtet die Polizeinspektion Bitburg: „Die überwältigende Mehrheit der Menschen im südlichen Eifelkreis zeigt Solidarität und Zusammenhalt. Es gibt nur einzelne, dafür aber hartnäckige Verstöße.“

Beispiel zwei: eine uneinsichtige Kundin in einem Bitburger Fachmarkt. Sie hatte sich laut Polizei am Samstag „penetrant der Maskenpflicht verweigert“. Sie hatte kein gültiges Attest zur Befreiung davon. Den kostenlos angebotenen Gesichtsschutz lehnte sie lautstark ab. Genau wie das Angebot, die Ware draußen zu kassieren. Der Markt erteilte Hausverbot. Zudem erwartet sie ein Bußgeld.

Beispiel 3: Ein Jugendtreff ohne Masken und Abstand. Die Ansammlung im Bitburger Stadtgebiet am Sonntagabend löste die Polizei auf. Denn: „Die Verantwortlichen beachteten die Vorschriften hinsichtlich der Einhaltung von Masken-und Abstandspflicht in keiner Weise.“ Es gab einen Platzverweis und eine Information an die Kreisordnungsbehörde.