Die Eifel setzt auf Sicherheit : Zugangsregeln in Kliniken und Altenheimen verschärft

Stoppen, klingeln, warten: Die Pforte des Krankenhauses Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Alles dreht sich um Sicherheit: Zweite Schulklasse im Eifelkreis unter Quarantäne. Krankenhäuser setzen auf besondere Vorsichtsmaßnahmen.

Bitte nicht einfach in die Praxis laufen. Das ist die Empfehlung der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. Wer Fieber und Atemwegsinfektionen hat, hat nicht zwangsläufig Corona. Wahrscheinlich sogar nicht. Aber, wenn er in einem Risikogebiet war oder mit einem infizierten Menschen Kontakt hatte, sollte er mit Bedacht vorgehen, sobald sich Symptome wie Fieber bemerkbar machen.

Mit Bedacht heißt: „Bitte kündigen Sie unbedingt Ihren Besuch in einer Praxis vorher an“, sagt Ansgar Dondelinger, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Sollte sich um eine Corona-Infektion handeln, müssen nicht alle anderen Patienten, die im Wartezimmer waren sowie die Arzthelferinnen und das medizinische Fachpersonal in Quarantäne.

Unter Quarantäne stehen inzwischen zwei Schulklassen aus dem Eifelkreis: die Jungen und Mädchen von der Otto-Hahn-Realschule, die am Samstag von einer Skifreizeit in Südtirol heimgekehrt sind sowie eine Klasse der Berufsbildenden Schule Prüm, die ebenfalls in Südtirol war, wie die Kreisverwaltung an Dienstagabend mitteilte. Betroffen sind 29 Schüler und ihre Lehrer.

Ähnlich wie die Bitburger Klasse, hatten auch die Prümer ihre Skifreizeit zu einem Zeitpunkt geplant, als Südtirol weder als Risikogebiet galt, noch abzusehen war, dass es sich dazu entwickeln wird. Während die Bitburger immerhin ihre Skifreizeit durchführen konnte, traf es die Prümer unglücklicher.

Die Klasse ist am Donnerstag losgereist, am Freitag hat das Robert-Koch-Institut Südtirol zum Risikogebiet erklärt. Die Schüler standen an der Piste, organisierten die Leihskier – dann der Anruf aus Deutschland. „Das ist natürlich traurig, aber Sicherheit geht auf jeden Fall vor“, sagt Schulleiter Dr. Wieland Steinfeld. Das Bildungsministerium hat ein Schreiben herausgegeben, dass auffordert, alle Schulfahrten in Risikogebiete abzusagen beziehungsweise abzubrechen.

Die Prümer Schüler bekommen ihre Reisekosten erstattet – abzüglich der Fahrt, der Übernachtung und anderen Leistungen, die in der Kürze der Zeit in Anspruch genommen wurden. Die jungen Leute sind nun ebenfalls für 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Keiner der Schüler habe Symptome.

Müssten Klinik- oder Pflegepersonal unter Quarantäne, wäre das für alle Patienten ein Problem. Deshalb ist es folgerichtig, dass sowohl Krankenhäuser wie auch Altenheime ihre Patienten und Bewohner, wie auch ihr Fachpersonal besonders schützen. Vor diesem Hintergrund reagieren auch die Krankenhäuser in Bitburg und Prüm.

Motto: nicht einfach durchmarschieren – das St.-Joseph-Krankenhaus Prüm hat neue Regelungen beim Eingang getroffen. Grundsätzlich sollen alle Besucher und Patienten nur den Haupteingang benutzen. Schilder an den Türen weisen darauf hin.

Für alle, die ins Haus kommen, um sich auf eine Ansteckung mit dem Virus testen zu lassen, gilt zusätzlich: Sie müssen an der Pforte in der Schleuse zwischen Eingangstür und dem Durchgang in die Empfangshalle stoppen. Dann sollen sie die Nachtglocke an der linken Wand betätigen und warten, bis die Mitarbeiterin am Empfang sich über die Sprechanlage meldet. Sie müssen zudem in der Schleuse ihre Hände desinfizieren. Im Anschluss erhalten sie ihre Schutzkleidung und werden dann von Mitarbeitern abgeholt.

Ähnlich sieht es am Bitburger Krankenhaus aus. Dort wurde für Corona-Verdachtsfälle ein separater Raum eingerichtet. „Mit eigenem Eingang und entsprechender Schutzkleidung. Wir achten darauf, dass sich nichts durchmischt“, sagt Geschäftsführer Jürgen Krämer. Deshalb sei es auch hier wichtig, dass alle, die sich sorgen, eventuell an Corona erkrankt zu sein, nicht einfach vorbeikommen, sondern sich unbedingt zuvor anmelden. Einschränkungen für Besucher gibt es bisher nicht. „Aber das kann sich jeden Tag ändern“, sagt Krämer.

Bisher sind nach Angaben des Prümer Klinik-Geschäftsführer Theo Korth 16 Menschen dort etestet worden. Die Ergebnisse: alle negativ. Das gilt nach Angaben von Krämer auch für die rund 40 Tests, die bisher in der Bitburger Klinik durchgeführt wurden.

„Es gibt bislang keine weiteren bestätigten Infektionen im Eifelkreis“, sagt auch Kreisverwaltungssprecher Dondelinger. Wohnort, Geschlecht und Alter des bisher einzigen infizierten Menschen gibt die Verwaltung aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt. Ein weiterer Mensch, der mit dieser Person im Haushalt lebt, wurde ebenfalls getestet – Ergebnis: negativ. Dem Erkrankten ginge es den Umständen entsprechend gut. Ein Krankenhausaufenthalt sei nicht notwendig.

Spender mit Desinfektionsmittel im Eingang des Krankenhauses Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Die Pforte des Krankenhauses Prüm. Im Hintergrund zeigt Theo Korth, wo man klingeln muss. Foto: Fritz-Peter Linden