Kostenpflichtiger Inhalt: SCHULE : Gleichung mit Virus als Unbekannter

Die Jahrgangsstufe zehn am Biesdorfer Gymnasium wird bereits seit drei Wochen unterrichtet, das allerdings mit viel Abstand und in kleineren Gruppen. Foto: Uwe Hentschel

BIESDORF/BITBURG/RITTERSDORF In dieser Woche kehren weitere Kinder an die Schulen zurück. In zwei Wochen folgen dann schließlich die restlichen. Das ist der Plan. Und die Schulen müssen sehen, wie sie ihn umsetzen.



Jürgen Gieraths hebt einen blauen Stoffbeutel auf den Tisch und packt ihn aus. Zum Vorschein kommen eine Rolle Papiertücher, eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel für Flächen sowie ein Spender für die Desinfektion der Hände. „Damit ist nun jeder Kollege bewaffnet“, sagt Gieraths und grinst. Die Lage ist ernst, aber der Schulleiter des St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf bleibt gelassen. Auch wenn er weiß, dass die kommenden Wochen eine Herausforderung werden.

Anfang Mai sind in Biesdorf die ersten Schüler aus der Corona-Zwangspause zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Erst kamen die Zehntklässler und Oberstufenschüler. Ab dieser Woche kehren nun auch die Klassenstufen fünf und sechs versetzt zurück. Und ab dem 8. Juni sollen dann auch die übrigen Schüler wieder vor Ort unterrichtet werden.

„Aus der Sicht eines Schulleiters ist das ein bisschen Horror“, sagt Gieraths. Aus Sicht eines Familienvaters sei es aber nicht schlecht, für die eigenen Kinder endlich mal wieder eine Perspektive zu haben. Ob es angesichts der Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus sinnvoll ist, dafür zu sorgen, dass bis zum Beginn der Sommerferien wirklich jeder Schüler mindestens noch einmal in die Schule kann, ist eine andere Frage. Gieraths muss sie nicht beantworten. Er und sein Lehrer-Team müssen nur dafür sorgen, dass es funktioniert.

Um zu wissen, dass das nicht einfach wird, muss man kein Mathematiklehrer sein. Gut ein Dutzend der insgesamt 47 Lehrerinnen und Lehrer des Biesdorfer Gymnasiums ist derzeit zu Hause, weil sie entweder aufgrund ihres Alters selbst zur Risikogruppe gehören oder aber in ihrer Familie jemanden haben, der gefährdet ist. Wie Gieraths erklärt, könnte die Lage sogar weitaus schlimmer sein. „Wir haben auch einige Kolleginnen und Kollegen, die trotz ihrer bevorstehenden Pensionierung in die Schule kommen, obwohl sie es nicht müssten“, sagt der Rektor. „Ohne sie bekämen wir es gar nicht gestemmt.“

Um den Sicherheitsabstand im Unterricht zu gewährleisten, werden die Klassen aufgeteilt. Es gibt also deutlich mehr Klassen und Kurse als normalerweise, gleichzeitig aber viel weniger Lehrer. Bislang funktioniert das nur, weil die Schüler der Sekundarstufe I (Klassen fünf bis zehn) versetzt kommen. Die Gruppen wechseln sich jede Woche ab. So zumindest lief es die vergangenen drei Wochen. Der Biesdorfer Schulleiter geht aber davon aus, dass sich das System in dieser Form nicht bis zu den Sommerferien aufrechterhalten lässt. Für die Klassen fünf und sechs sei die Zahl der Anwesenheitstage bereits weiter reduziert worden. „Und ich sehe es kommen, dass wir auch in den anderen Klassen auf drei Tage pro Woche runterfahren müssen“, so Gieraths.

Um das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten, wurde nicht nur die Zahl der anwesenden Schüler begrenzt, sondern auch die Wegeführung im Schulgebäude mit Absperrungen und Pfeilen festgelegt. Zudem finden die Pausen versetzt statt, damit möglichst wenige Schüler gleichzeitig auf den Fluren und dem Schulhof unterwegs sind. „Wir würden die Schüler ja auch zu unterschiedlichen Zeiten in die Schule kommen lassen“, erklärt der Schulleiter. „Aber das lässt das ÖPNV-Angebot nicht zu.“ Wobei der starre Fahrplan der Schulbusse nicht das einzige Problem ist.

„Das größte Risiko in dem Ganzen ist der Transport mit dem ÖPNV“, sagt Torben Wendland. Er ist Schulleiter der Bitburger Otto-Hahn-Realschule plus und als solcher froh, dass seine Schule im Gegensatz zu den Schulbussen über ausreichend Platz verfügt. In den ersten Wochen des Präsenzunterrichts waren 140 Schüler da. Davon habe man kaum etwas gemerkt, sagt Wendland. Gestern sind weitere Schüler hinzugekommen , und ab der zweiten Juniwoche werden dann bis zu 550 Schüler gleichzeitig anwesend sein.

„Was uns sonst immer gestört hat, ist jetzt ganz praktisch“, erklärt Wendland und bezieht sich damit auf das zweite Schulgebäude. Zur Realschule plus gehört nämlich auch noch das gut 200 Meter entfernte Gebäude der vor Jahren aufgelösten Edith-Stein-Hauptschule.

Der Rektor hat also die Möglichkeit, die Schülerströme ein Stück weit aneinander vorbeizulenken. Dafür zu sorgen, dass die jüngeren Schüler ausreichend Abstand halten, bleibt aber auch für Wendland eine schwierige Aufgabe. „Bei den Größeren ist das Verständnis da – selbst wenn sie den Sinn dahinter in Frage stellen“, sagt er. „Bei den Kleineren wird das schon schwieriger.“

Für Torben Wendland und Jürgen Gieraths bilden die Fünftklässler die jüngste Gruppe, bei Jan-Henning Syrbe, Rektor der Grundschule Rittersdorf, sind es die Erstklässler. Nach den Viertklässlern kehren in dieser Woche die Drittklässler zurück. Die Kinder der Klassen eins und zwei folgen dann in zwei Wochen.

Anders als in Biesdorf wechseln sich die Kinder in Rittersdorf nicht wöchentlich, sondern täglich ab. Der Schule sei es frei überlassen worden, wie sie den Präsenzunterricht gestalte, und so habe sich seine Schule in Abstimmung mit den Eltern für diesen Weg entschieden, erklärt der Rittersdorfer Schulleiter. Bislang funktioniere das sehr gut. Womit allerdings auch Syrbe zu kämpfen hat, ist der Corona-bedingte Lehrermangel.

„Wenn ein Lehrer krank ist, bekommt man dafür Ersatz“, sagt er. Für Lehrer, die aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht in die Schule kommen, gelte das jedoch nicht. „Wenn also von 15 Stellen zweieinhalb wegfallen und nicht ersetzt werden, dann wird das eng“, sagt Syrbe.

Trotzdem rät der Leiter der Grundschule dazu, „mit Ruhe an die Sache ranzugehen“. Dank der Schoolfox-App, die die Eltern auf ihren Smartphones installiert hätten, gebe es einen intensiven Austausch.

Die Eltern und Schüler würden also auch zu Hause so gut wie möglich unterstützt, so Syrbe. Dass die soziale Komponente dabei aber zu kurz kommt, dessen ist sich der Schulleiter durchaus bewusst. „Die Kollegen freuen sich, dass die Kinder nun wieder nach und nach zurückkommen“, sagt er, stellt gleichzeitig aber auch klar, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Risiko bleibe. „Die Schule ist kein Hochsicherheitstrakt“, betont der Lehrer.

Für Syrbe ist es jetzt wichtig, das Schuljahr zu einem — den Umständen entsprechend — guten Ende zu bringen. „Jede Schule muss hier ihren eigenen Weg finden“, sagt er. Und ganz wichtig sei dabei das Vertrauen innerhalb des Kollegiums. Wie es im kommenden Jahr weitergehen wird, weiß er nicht. Genauso wenig wie sein Kollege aus Biesdorf. Ein Teil des Lehrplans werde auf der Strecke bleiben, damit müsse man sich abfinden, meint Gieraths.