Gesundheit : Corona-Sonderimpfungen am Mittwoch

Foto: dpa/Jonas Güttler

Bitburg (red) Ohne Termin zur Erstimpfung: das Landesimpfzentrum in Bitburg bietet am Mittwoch, 21. Juli, zwischen 8 und 15 uhr Uhr eine Sonder-Impfaktion an – ohne Voranmeldung.

Eingeladen sind alle Bürger ab einem Alter von 18 Jahren, denen bisher noch kein Termin zur Impfung bei einem niedergelassenen Arzt, bei einem Betriebsarzt oder im Impfzentrum vergeben wurde.

Mitzubringen sind lediglich Impfpass, Medikamentenplan und Personalausweis.