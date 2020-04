Spenden durch Covid-19 weggebrochen : Corona sorgt für finanzielle Probleme: Speicherer Schule bittet Land um Hilfe

Speicher Dem Gymnasium Speicher ist Spendengeld weggebrochen. Die Genossenschaft hofft nun, dass das Land mit einer Bürgschaft aushilft.

Was die Genossenschaft allerdings in die Bredouille bringe, seien die Finanzen. Denn die Betreiber sind nicht nur von Schulgebühren abhängig, sondern auch von der Gusnt von Kommunen, vor allem aber privaten Spendern und Sponsoren. Und die können, so Ersfeld, in der Krise längst nicht alle so viel beisteuern wie zuvor. Kredite seien weggebrochen, weil die Firmen der Unterstützer in Probleme geraten seien. Gerade in diesen schwierigen Zeiten aber bedürfe es finanzieller Sicherheit.