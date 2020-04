Wald : Corona und der Eifelforst: Von einer Plage zur nächsten

Trockenheit und Borkenkäferbefall haben dem Wald bereits im vergangenen Jahr arg zugesetzt. Foto: Uwe Hentschel

EIFELKREIS/VULKANEIFEL Nach den trockenen Sommern der vergangenen Jahre und der Borkenkäferplage müssen sich die Forstämter nun auch noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie plagen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Für Johannes Pinn ist es fast schon so etwas wie ein Déjà-vu. „Ich erkenne hier durchaus Parallelen zwischen der aktuellen Corona-Krise und der Klima-Krise“, sagt der Forstamtsleiter aus Hillesheim, der diese Gemeinsamkeiten „sowohl bei der Wahrnehmung des Problems als auch beim Erreichen von kritischen Schwellen und Kipppunkten“ sieht. Wie bei der Corona-Pandemie gibt es also auch in den Wäldern einen Punkt, ab dem die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen nicht mehr ausreichen könnten. Der Unterschied zum Umgang mit der Virusausbreitung ist allerdings der, dass die Forstämter den Punkt, an dem alles kippt, auch durch Einschränkungen und Vorgaben kaum beeinflussen können. Denn entscheidend für den Wald ist nun mal das Klima beziehungsweise das Wetter. Und sollte der kommende Sommer genauso trocken werden wie die beiden vergangenen, so wäre das für den ohnehin schon geschwächten Wald fatal.

Was den nun zu Ende gegangenen Winter betrifft, so war dieser erneut viel zu mild. „Es gab nur wenige Frost- und Schneetage“, sagt Michael Schimper, Leiter des Forstamts Gerolstein. „Die Bäume kamen nicht zu der Winterruhe, wie wir sie aus früheren Jahren mit Frostperioden her gekannt haben“, resümiert Schimper. Und durch die fehlenden Frosttage seien auch die Schadinsekten, wie etwa der Borkenkäfer, nicht wesentlich in ihrem besorgniserregend hohen Bestand dezimiert worden.

Immerhin aber war der Winter recht feucht. „Seit Oktober des vergangenen Jahres hat es doch sehr regelmäßig und ergiebig geregnet, so dass der pflanzenverfügbare Oberboden deutlich besser wasserversorgt ist als zum vergleichbaren Zeitpunkt des vergangenen Jahres“, sagt Schimpers Kollege Peter Wind vom Forstamt Prüm. „Das stärkt mit Beginn der Vegetationsperiode damit auch die Vitalität unserer Waldbäume und macht sie wehrhafter gegen den Borkenkäfer als noch im vergangenen Jahr.“

Lesen Sie auch Natur : Frühjahrsstürme setzen Wäldern zu

Allerdings steht der gestiegenen Vitalität der Bäume auch eine enorm hohe Käferpopulation gegenüber, die den Winter ziemlich unbeschadet überlebt hat und nun nur darauf wartet, dass es wärmer wird. „Bei normaler, sprich relativ niedriger Käferpopulation ist der Borkenkäfer ein sogenannter Sekundärschädling“, erklärt Wind. Der Käfer befalle dann fast ausschließlich Bäume, die in Ihrer Vitalität geschwächt seien. „Bei einer Massenvermehrung, wie wir sie jetzt im dritten Jahr in Folge beobachten, befällt er in Massen auch gesunde, vitale Bäume und bringt sie zum Absterben“, fügt de Prümer Förster hinzu.

„Für eine erneute massive, existenzbedrohende Situation im Wald durch Borkenkäferbefall wird es 2020 darauf ankommen, wie die Witterungssituation in den kommenden Wochen ausfällt“, meint Peter Weis, Leiter des Forstamts Bitburg. „Wir brauchen möglichst im Frühjahr noch lange kalte Temperaturen und später ein feucht-warmes Klima, was der Verpilzung der Käfer Vorschub leisten könnte“, sagt der Förster aus Bitburg. Genau wie in den anderen Forstämtern der Eifel wird auch in Bitburg derzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, ein weiteres Ausbreiten des Borkenkäfers so weit wie machbar zu verhindern. Indem etwa Sturmholz schnellstmöglich beseitigt wird. Was die Waldleute nämlich auch noch beschäftigt, sind die Folgen des Sturmtiefs Sabine, das im Februar durchs Land fegte und allein in der Eifel gut 180000 Bäume zum Fallen brachte.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Klimawandel : Die Borkenkäferplage und ihre fatalen Folgen

Und als wäre das alles schon genug, hat die Forstwirtschaft nun auch noch mit einer weiteren Baustelle zu kämpfen: Corona. „Um das Holz aus dem Wald bringen zu können brauchen wir gut funktionierende Absatzmärkte - und hier ist in Folge der Corona-Krise ganz aktuell das nächste Problem entstanden“, sagt der Hillesheimer Förster Pinn. Die normalerweise sehr gut florierende und leistungsfähige Holzindustrie in der Region leide unter den Folgen der Krise, erklärt Pinn. Er spricht von „massiven Störungen im Holzfluss“. Und die wirken sich vielfältig aus.

„Der Export von Laubstammholz ist nun gänzlich gestoppt, die für uns wichtigen, da marktentlastend wirkenden Exportgeschäfte nach Südostasien, insbesondere nach China und nach Amerika, sind zum Erliegen gekommen“, sagt Weis. „Nichts geht mehr.“ Diese Erfahrung macht auch Olaf Böhmer, Leiter des Fortsamts Neuerburg. „Der Exportmarkt ist zusammengebrochen“, so Böhmer. „Und ob sich nach der Markterholung ein Holzexport bei zu erwartenden hohen Frachtpreisen lohnt, ist eher fraglich.“ Zudem würden durch den Einreisestopp und die geschlossenen Grenzen viele Arbeitskräfte aus dem Ausland fehlen, fügt Böhmer hinzu. „Insgesamt lautet die Devise: Waldschutz hat Vorrang vor Absatz“, betont der Neuerburger Förster. Doch selbst das sei aufgrund der minimalen Zahl an Stammarbeitskräften kaum zu leisten.

Horst Womelsdorf, Chef des Fortsamts in Daun, hofft deshalb auf entsprechende Hilfsprogramme von Bund und Land. Die von der rheinland-pfälzischen Umweltministerin vorgeschlagene Einführung einer „Wald-Klima-Prämie“, mit der diejenigen belohnt werden sollen, die zur Reduzierung des CO2-Gehalts beitragen, wäre laut Womelsdorf ein richtiger Ansatz. Sowohl für die Waldbesitzer als auch für den Wiederaufbau der Wälder. „Es müssen dringend weitergehende Finanzierungsmodelle entwickelt werden, die es dem Waldbesitzer ermöglichen, seinen Wald unter Erbringung der für die Gesellschaft notwendigen Ökosystemleistungen finanziell auskömmlich zu bewirtschaften“, meint auch Schimper vom benachbarten Forstamt Gerolstein.

Ein Großteil der (verwaltenden) Mitarbeiter in den Forstämtern des Eifelkreises und der Vulkaneifel hat inzwischen auf Homeoffice umgestellt. Für den Publikumsverkehr sind die Ämter weitgehend geschlossen, telefonisch erreichbar sind sie aber weiterhin. Von dieser Möglichkeit machen auch viele Waldbesitzer Gebrauch – darunter auch einige, die wie Forstamtsleiter Wind es formuliert, „den Schuss noch nicht gehört haben“. So gebe es hin und wieder auch ungeduldige Kunden, die sich darüber beschwerten, dass ihr Holz immer noch nicht aufgearbeitet sei oder aber, dass die Holzpreise so niedrig seien. Zu all den Problemen bei der Bewirtschaftung des Waldes kommen diese Beschwerden dann noch hinzu.