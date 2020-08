Feiern in der Pandemie : Corona und der Karneval, wie soll das gehen?

INFO

Wie schätzen Sie die Situation der Vereine ein?

Hans Mayer: Ich kann nicht feststellen, dass Vereine in wirtschaftlicher Not sind. Die Not bezieht sich vielmehr darauf, was gemacht werden soll. Ich denke, die Gespräche, die jetzt stattfinden, werden vielen Vereinen weiterhelfen. Ich werde das Gespräch mit der Ministerpräsidentin dahingehend führen, dass wir den Vereinen ein Ergebnis oder einen Hinweis oder eine Richtung mitteilen können. Ich spreche momentan noch nicht von einer akuten Not, es kann eine werden, wenn wir keine Empfehlungen aussprechen oder die Politik versagen sollte.

Lässt sich Karneval verschieben?

Das haben wir sogar schon erlebt, als wir den großen Sturm an Rosenmontag hatten. Da wurde der Rosenmontag in den Sommer verlegt. Aber ich sage klipp und klar: Ich bin Karnevalist, und ich bin auch derjenige, der für Brauchtum und Tradition einsteht, für mich gilt: Karneval beginnt am 11.11. und endet am Aschermittwoch. Wir können uns im Sommer treffen und Freude haben, aber es ist keine karnevalistische Veranstaltung, dafür sind weder ich noch die RKK Deutschland zu bewegen. Was gemacht wird, liegt aber an den Vereinen. Wir haben eine veränderte Situation, da muss man drüber nachdenken.

Wie können Freunde des Karnevals ihren Verein unterstützen?

Freunde des Karnevals sollten sich fragen: Was kann ich tun, um das Geschehen mitzugestalten? Welche Ideen habe ich? Eben sind hier einige schon angeklungen. Es gibt Möglichkeiten, solche Veranstaltungen auch in diesen Zeiten durchzuführen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich mir darüber Gedanken mache. Es stehen noch zwei wichtige Gespräche aus, die entscheidend sein werden.