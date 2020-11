Fragen und Antworten zum Behördenbesuch : Corona und die Arbeit der Verwaltung: Was Kunden beim Besuch der Behörde beachten müssen

Corona und die Arbeit der Verwaltung: Was Kunden beim Besuch der Behörde beachten müssen

Bitburg-Prüm Wegen steigender Infektionszahlen ist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg ab Montag für den Publikumsverkehr geschlossen. In Bitburg macht man hingegegen weiter, wenn auch unter veränderten Bedingungen. Was Besucher der Behörden jetzt wissen müssen.

Spontan das Auto an- oder den Wohnort ummelden, den neuen Ausweis beantragen oder den Waffenschein verlängern — auch Termine beim Amt laufen in Zeiten einer Pandemie anders. Seit die Infektionen mit dem Corona-Virus steigen, hat sich die Arbeit in den Eifeler Verwaltungen verändert. Denn auch die Mitarbeiter der Ämter sind angehalten, Kontakte einzuschränken.