Bauarbeiten in Engelsdorf werden vorgezogen : Corona-Virus verzögert Bauarbeiten

Bauarbeiten in Engelsdorf werden vorgezogen

Die Baustellenschilder stehen so schnell noch nicht in Sülm und Idesheim. Foto: dpa Foto: dpa/Jan Woitas

Idesheim/Sülm/Engelsdorf Die Sanierung der Ortsdurchfahrten in Idesheim und Sülm lässt auf sich warten.

Die Ortsdurchfahrten in Idesheim und Sülm sollten eigentlich 2021 unter den Bagger kommen.

Daher hat der Kreisausschuss Bitburg-Prüm am Montag beschlossen, die Sanierung einer anderen Straße im Bauprogramm vorzuziehen. Statt der beiden Kreisstraßen im Bitburger Land kommen also als nächstes die K 57 und 58 von Zweifelscheid über Emmelbaum nach Neurath an die Reihe.