Corona-Virus : Corona-Sorge: VG Prüm sagt Feuerwehrtag ab

Prüm/Bleialf Kein Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Prüm im März: Die Sorge wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus ist zu groß.

Der Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Prüm am zweiten Märzwochenende (Freitag, 13., und Sonntag, 15.) in Bleialf ist abgesagt: Wie Bürgermeister Aloysius Söhngen am Dienstagmorgen mitteilt, bestehe doch insgesamt eine zu große Sorge wegen der aktuellen Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus.