Corona-Krise : Corona: Wie kleine Unternehmen die Krise meistern

Betriebe lassen sich in Corona-Zeiten allerhand einfallen: Hier ein Zettel mit Online- und Telefon-Kontaktadresse an einem Laden in Bitburg. Foto: tv/Ulrike Löhnertz

BITBURG Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer leiden unter der Corona-Krise. Die Banken signalisieren Hilfe. Und auch die Geschäftsleute selbst entwickeln Ideen.

() Mode- oder Schuhgeschäfte, Elektro- oder Buchläden: Alles, was man im Alltag nicht dringend braucht, ist im stationären Handel derzeit nicht zu haben. Ein Ausweg für immer mehr kleine Händler: ein Webshop mit Lieferdienst. Auf der anderen Seite kursieren im Internet Aufrufe von Menschen aus der Region, mit den Geschäftsinhabern solidarisch zu sein. Denn andernfalls drohen die Innenstädte von Bitburg oder Prüm und die Ortskerne anderer Gemeinden nach der Coronakrise so gut wie tot zu sein: keine Umsätze, dafür aber laufende Kosten … das überlebt niemand, der kein großes Polster an Rücklagen hat. Kleine Geschäfte haben das in der Regel nicht.