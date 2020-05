Corona-Pandemie : Nur noch sieben Corona-Fälle

Bitburg (red) Im Eifelkreis gibt es nach Angaben des Gesundheitsamts nur noch sieben bestätigte Corona-Fälle. Bisher haben sich hier insgesamt 184 Menschen mit dem Virus infiziert; 173 gelten als genesen, vier Infizierte sind verstorben.

Seit Donnerstag, 21. Mai, verzeichnet der Eifelkreis keine Neuinfektionen. Am Mittwoch wurden 30 Menschen in der Sichtungsstelle vom DRK auf Covid 19 getestet.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße ist in dieser Woche noch am Samstag, 30. Mai, 8 bis 16 Uhr, geöffnet.