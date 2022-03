Pandemie : Immer mehr Corona-Infektionen im Eifelkreis: Positiv getestete werden jetzt per SMS informiert

Immer mehr Corona-Infektionen im Eifelkreis: Positiv getestete werden jetzt per SMS informiert

Bitburg Die Corona-Zahlen im Eifelkreis Bitburg-Prüm steigen weiter deutlich. Mittlerweile liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 1.782. Das hat jetzt Auswirkungen auf die Arbeit des Gesundheitsamtes.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Dienstag erneut gestiegen. Sie liegt nun bei 1.782 (Vortag 1.589,1). Insgesamt wurden im Eifelkreis am Dienstag nach Angaben der Kreisverwaltung 378 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Damit wurden alleine in den vergangenen sieben Tagen 1783 neue Fälle bekannt. Im gleichen Zeitraum der Vorwoche waren es fast 1000 weniger (768). Aktuell sind im Eifelkreis 4226 Personen mit Covid-19 infiziert.