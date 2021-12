Corona-Pandemie : Plötzlich und erwartet: die vierte Welle

Foto: Vladi Nowakowski

Bitburg/Prüm Explosionsartig steigen die Corona-Infektionen, auch im Eifelkreis, wo sich die Fälle von 56 im August auf 546 Ende November fast verzehnfacht haben. Nun stehen die Menschen fürs Impfen Schlange. Zu spät, um die vierte Welle noch zu verhindern. Die Eifel steckt mittendrin.

Corona? Im Sommer war die Pandemie kein Thema, es gab kaum Infektionen, das Virus, so schien es, keine Gefahr mehr. Das Leben: fast wieder normal. Es konnten Partys gefeiert und Konzerte besucht werden. Die Fußballstadien waren voll. Ob Restaurant, Kneipe oder Fitnessstudio: Alles möglich. Und an die Maske hat man sich doch längst gewöhnt. Und nun?

Die vierte Welle rollt längst auch über den Eifelkreis. In unserem Rückblick auf vier Monate Pandemie zeichnen wir den Weg nach. Beginnend mit 7-Tages-Inzidenzen von 27,98 am 1. August bis zu 214,88 am 30. November. Gerade mit Blick auf den November wird dabei deutlich, was exponentielles Wachstum bedeutet: Die Infektionen steigen nicht länger kontinuierlich, sondern explosionsartig.

Zwei Zahlen, die deutlich machen, wie sich die Lage in diesem Zeitraum entwickelt hat: Am 1. August gab es im Eifelkreis gerade mal 56 aktive Corona-Fälle; Ende November wird mit 546 fast das Zehnfache erreicht – das gab es es im Eifelkreis noch nie seit Beginn der Pandemie.

Dass sich die Lage so schnell so dramatisch entwickeln könnte, hat im Spätsommer kaum einer für möglich gehalten, obgleich Experten genau davor gewarnt haben. Irgendwie aber wähnten sich die meisten in Sicherheit, da doch mehr und mehr Menschen geimpft sind. Genau das ist aber womöglich Teil des Problems: Etliche Menschen sind offenbar stillschweigend davon ausgegangen, dass sie sich wegen der entspannten Lage im Spätsommer gar nicht impfen lassen müssen. Die Pandemie schien irgendwie vorbei. Das glaubt inzwischen keiner mehr.

Unser Rückblick auf vier Monate, die alles noch mal gründlich geändert haben.

August: Im August gibt es erstmals Sonderimpftage im Zentrum in Bitburg. Ohne Termin, einfach vorbeikommen. Das Ziel: Mit einem niedrigschwelligen Angebot möglichst viele zu erreichen. Gerade mal 160 Menschen nutzen diese Gelegenheit. Es folgen Familienimpftage, jetzt, wo auch Kinder ab zwölf Jahren gegen das Virus immunisiert werden dürfen. Viele Eltern, aber auch etliche Jugendliche, haben darauf gewartet. Viele, aber bei weitem nicht alle.

Boostern spielt im Sommer noch keine Rolle. Die Drittimpfung wird zu diesem Zeitpunkt erst sechs Monate nach der zweiten empfohlen, und das auch vorrangig nur für Hochbetagte und andere Risikogruppen. Dass im November eine ganze Welle von Booster-Impfungen fällig wird, ist im Sommer kein Thema. Dabei hätte es auch schon zu diesem Zeitpunkt klar sein müssen, dass es wohl mit einer ersten Immunisierung nicht getan ist.

Obwohl auf Bundesebene bereits darüber gesprochen wird, dass Ungeimpfte ab Herbst mit empfindlichen Einschränkungen rechnen müssen, motiviert das im locker-unbeschwerten August die Unentschlossenen nur mäßig. Ist ja noch lange hin bis Herbst. Wird sich schon irgendwie regeln. So oder so ähnlich mag sich mancher von denen vielleicht gedacht haben, die drei Monate später vor den Impfbussen Schlange stehen.

Von so viel Impfmotivation ist im August leider kaum was zu spüren. Ausgerechnet jetzt, wo der Impfstoff reichlich vorhanden ist und mit Impfzentren, Impfbussen und Hausarztpraxen auch eine flächendeckende Struktur steht. Dennoch: Ende des Monats sind im Eifelkreis gerade mal 57 Prozent der Bürger zum zweiten Mal geimpft. Deutlich weniger als die erhofften 70 Prozent.

Im August sind die aktuellen Corona-Fälle von 56 auf 129 gestiegen, die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 48,79.

September: Der Virologe Christian Drosten warnt eindringlich vor einer vierten Welle. Aber wer will das jetzt schon wissen. Ein zweiter Corona-Winter scheint außerhalb der Vorstellungskraft vieler Menschen zu liegen. In Rheinland-Pfalz klettert die 7-Tages-Inzidenz erstmals seit Monaten wieder über die 100er-Marke; im Eifelkreis wähnt man sich mit Werten, die in der Regel unter 50 bleiben, sicher. Höchstwert wird am 5. September mit von 76,96 erreicht.

Dennoch sagen bereits jetzt viele Veranstalter die Weihnachtsmärkte ab. Etwa die Vereinsgemeinschaft Dudeldorf, wo sich sonst am ersten Adventswochenende die Menschen dicht an dicht durch den historischen Ortskern schieben. Auch das Haus der Jugend Bitburg verlegt das Fest zum 40. Geburtstag auf nächstes Jahr.

Bundesweit macht der Mord an einem Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein Schlagzeilen. Ein Corona-Leugner, der auf seine Maskenpflicht hingewiesen wurde, wollte nach eigenen Angaben mit dem Schuss „ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen“ setzen.

Während auf der Air Base Spangdahlem eine Impfpflicht für Soldaten umgesetzt wird, schließen die 32 rheinland-pfälzischen Impfzentren Ende des Monats. In Bitburg hat das Team unter Führung des Deutschen Roten Kreuzes 87 125 Spritzen gesetzt. Dafür haben die DRKler zusammen genau 10 882 Einsatzstunden geleistet.

Als das Impfzentrum Bitburg schließt, sind im Eifelkreis rund 70 Prozent der Bürger zumindest ein Mal geimpft, etwa 66 Prozent auch zum zweiten Mal.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer verspricht, dass es keinen weiteren Lockdown geben werde. Ende September zählt das Gesundheitsamt 98 aktive Corona-Fälle; der Wert für die 7-Tages-Inzidenz: 47,95.

Oktober: War die Ausgangssperre, die der Eifelkreis wegen der Bundesnotbremse im April verhängen musste, rechtens? Landtagsmitglied Joachim Streit (Freie Wähler), damals noch Landrat des Eifelkreises, bezweifelt das und hat mit seiner Frau Petra privat gegen die Ausgangssperre geklagt. Der Fall landet im Oktober vor dem Verwaltungsgericht Trier.

Unterdessen sagen weitere Gemeinden wie Oberkail und Kyllburg ihre Weihnachtsmärkte ab. Ihnen ist die Situation zu ungewiss, wie sich die Pandemie entwickelt und welche Regeln in wenigen Wochen gelten werden.

Mitte Oktober ist es vorbei mit den kostenlosen Corona-Tests für Ungeimpfte. Die Gewerbevereine Bitburg und Prüm entschließen sich dennoch, ihre Schnelltestzentren in den Fußgängerzonen der beiden Städte weiter zu betreiben. Viel Betrieb herrscht dort aber nicht.

Die Bundestagswahl ist vorbei. Und inzwischen wird nun auf Bundesebene längst ein Lockdown für Ungeimpfte diskutiert. Dennoch steigt die Impfquote nur mäßig, auch im Eifelkreis.

Ende Oktober gibt es im Kreis 131 aktive Corona-Fälle, die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 72,96. Die Zahlen steigen langsam, kaum merklich.

November: Jetzt also doch. Ob Gastronomie, Fitnessstudio – rein darf nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Alle anderen brauchen nun amtliche Tests. Vor den Schnellteststationen in der Bitburger und Prümer Fußgängerzone stehen die Leute Schlange. Genauso wie vor den Impfbussen. Seit spürbar ist, wie einschneidend die Einschränkungen für Ungeimpfte sind, entscheiden sich etliche Spätentschlossene um. Zu spät. Denn die vierte Welle rollt längst auch über den Eifelkreis. Die Fallzahlen explodieren.

Ende des Monats öffnet das Trierer Impfzentrum wieder für Bürger aus der ganzen Region. Auch dort ist der Andrang riesig. Die Krankenhäuser in Bitburg und Gerolstein bieten ebenfalls Impftermine an – bei der Termin-Hotline ist kaum ein Durchkommen möglich. Auch hier ist die Nachfrage enorm. Ähnlich wie bei den Hausärzten, auf deren Wartelisten teils mehr als 300 impfwillige Patienten stehen.

Wurde der Fastnachtsauftakt am 11. November schon von vielen als unpassend empfunden, ist Ende des Monats klar: Karneval fällt das zweite Mal in Folge aus. Kappensitzungen oder große Rosenmontagsumzüge sind dann auch mit einer geballten Ladung rheinischen Frohsinns angesichts von Inzidenzen, die fast die 300er Marke erreichen, nicht mehr vorstellbar.

Ende November sind im Eifekreis 490 aktive Corona-Fälle registriert – fast zehn Mal so viele wie noch vor vier Monaten. Die Inzidenz ist noch mal auf 214,88 gefallen – sie lag in der Spitze bei 257,85 am 26. November.

Kleiner Piks mit großer Wirkung: Fast 70 Prozent der Menschen im Eifelkreis sind zum zweiten Mal geimpft. Foto: dpa/Jan Woitas