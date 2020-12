Covid-19 : Zehnter Mensch aus dem Eifelkreis stirbt

Bitburg/Prüm Im Eifelkreis ist ein weiterer Todesfall in Folge einer Corona-Infektion bekannt geworden.

Im Eifelkreis ist ein weiterer Todesfall in Folge einer Corona-Infektion bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mitteilt, ist eine zuvor positiv getestete Person (Alter: Ende 70), die sich zur stationären Behandlung im Prümer St. Josef-Krankenhaus aufgehalten hatte, am Wochenende verstorben. Zudem wurde am Montag, 14. Dezember, laut Auskunft der Kreisverwaltung Weiteres in Sachen Corona bekannt: Fünf weitere Menschen sind positiv auf Covid-19 getestet worden, 41 haben ihre Quarantänezeit beendet. Die Zahl der aktuellen Fälle fällt von 201 auf 164, der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 101,0 auf 95,9.