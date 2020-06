Coronavirus : Corona-Ausbruch: letzte Prümer Tests negativ

Prüm Leichte Entspannung in Prüm: Auch die am Montag noch ausstehenden Testergebnisse infolge des Corona-Ausbruchs der vorigen Woche liegen jetzt vor. Alle sind negativ.

Corona-Infektionen in Prüm, Stand Dienstag: Kein weiterer Mensch hat sich mehr angesteckt. Die letzten Ergebnisse der Testungen im Zusammenhang mit dem vorigen Montag bekanntgewordenen Ausbruch rund um ein Schnellrestaurant liegen vor, alle sind nach Auskunft der Kreisverwaltung in Bitburg negativ.

Gesamt heißt das: 423 Bürger ließen in diesem Zusammenhang bis zum Wochenende in Prüm und Bitburg Rachenabstriche vornehmen, nur ein weiterer davon ist tatsächlich infiziert, er zählt zu den 13 bereits bekannten Fällen. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gelten deshalb aktuell weiter 15 Menschen als infiziert, zwei haben nichts mit dem Prümer Fall zu tun. Einer davon wiederum betrifft ein Restaurant in Bitburg, das vorläufig ebenfalls geschlossen ist.