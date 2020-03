Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Die große Krise und der kleine Grenzverkehr

Hier geht's noch durch: Die Grenze zu Belgien bei Losheim und Losheimergraben. Foto: Fritz-Peter Linden

Losheim/Hallschlag Die Übergänge nach Luxemburg: streng geregelt. Der Weg nach Belgien bleibt offen – zumindest im Grundsatz. Etwas komplizierter ist es dann aber doch.

Der Delhaize-Supermarkt in Hergersberg bei Losheim empfängt seine Kunden mit einem Einkaufswagen. Mitten im Eingang steht er und ist versehen mit Desinfektionsmittel, Küchenpapier und einem Hinweis: Bitte möglichst im Markt einen solchen Wagen benutzen, auch das schafft Distanz zu den anderen. Und den Griff desinfizieren.

Pragmatische Lösung, denkt man. Und fragt sich, warum man nach wie vor ins Nachbarland fahren kann, das mit (Stand Montagnachmittag) inzwischen 11 899 infizierten Menschen – und einer Katze in Lüttich, wie am Wochenende gemeldet wurde – ebenfalls stark getroffen ist.

Bitte den Wagen benutzen: Der Delhaize-Markt in Hergersberg hat Schutzvorkehrungen gegen das Coronavirus getroffen. Foto: Fritz-Peter Linden

Denn dort greifen infolge der Corona-Krise immerhin noch etwas schärfere Regelungen als auf deutscher Seite: Im Nachbarland, sagt Serge Heinen, Pressesprecher von Oliver Paasch, dem Ministerpräsidenten der Deutschprachigen Gemeinschaft, gelte grundsätzlich eine Ausgangssperre – mit Ausnahmen für wichtige Besorgungen, Fahrten zu Arzt, Krankenhaus oder zur Apotheke.

Hier geht‘s noch durch: Die Grenze zu Belgien bei Losheim kann derzeit noch überquert werden – mit Einschränkungen. Foto: Fritz-Peter Linden

Das Auto darf allerdings nur im Notfall benutzt werden. Wer darüber hinaus nach draußen will, muss zu Fuß gehen. Verboten sei deshalb beispielsweise, irgendwo an den Waldrand zu fahren, um dort spazieren zu gehen, sagt Heinen. Und abgesehen von Familien, die unter einem Dach leben, gilt eine Kontaktsperre für mehr als zwei Personen, wie in Deutschland.

Ebenfalls noch befahrbar: Der Grenzübergang ins Nachbarland ein paar Kilometer weiter bei Losheimergraben. Foto: Fritz-Peter Linden

Ansonsten bleibe es vorerst dabei: „Die Grenze zwischen Belgien und Deutschland ist offen“, sagt Serge Heinen. Das gilt aber nur für Deutsche: Denn wer aus dem Nachbarland nach Deutschland rübermüsse, brauche dafür „einen essenziellen Grund“. Wenn man etwa zur Arbeit pendeln muss, einen Angehörigen pflegen oder eine medizinische Behandlung fortsetzen.

Weitere dieser Gründe sind in einer neuen Anordnung aufgelistet, die auf einen Vorschlag von Oliver Paasch im nationalen Sicherheitsrat zurückgeht und ab sofort gilt. Erlaubt sind demzufolge jetzt auch unter anderem „Reisen zu einem festen Lebenspartner, der nicht unter dem gleichen Dach wohnt“.

Und alle müssen schriftlich nachweisen, dass sie einen solchen Grund zum Grenzübertritt haben. Sonst machen sie sich strafbar.

Die Deutschen wiederum dürfen vorerst weiter über die Grenze. Dennoch bleiben Einschränkungen: Hinüberfahren, um am Bütgenbacher See spazieren zu gehen, ist nicht drin. Oder dort die Narzissenwiesen zu betrachten, sagt Friedhelm Wirtz, der Bürgermeister von Büllingen.Trotzdem darf man bei Losheim in den Supermarkt, um Lebensmittel einzukaufen. „Das ist das Einzige, was erlaubt ist.“

Zur Vorsicht hatten Wirtz und Rudolf Westerburg, sein Kollege in Hellenthal (Kreis Euskirchen), sich berteits vor einiger Zeit dafür stark gemacht, dass dafür eine Sonderregelung getroffen wird.

Dirk Weicker, der Ortsbürgermeister von Hallschlag, ebenfalls in Grenznähe, bestätigt das. „Die haben sich massiv dafür eingesetzt, dass alle Nachbarn in Losheim einkaufen dürfen. Das ist ja auch für uns der nächste Laden.“ Der kleine Grenzverkehr sei damit also gewährleistet, sagt Weicker. „Und das finde ich auch sehr gut.“