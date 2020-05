Kostenpflichtiger Inhalt: Grenzverkehr zu Belgien : Wer darf raus, wer darf rein?

So nah, aber derzeit schwer erreichbar: die belgischen Orte nahe der Grenze. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Büllingen/St. Vith Antwort: keiner. Eigentlich. So richtig weiß kaum jemand, wie es jetzt ist an der Grenze zwischen der Bundesrepublik und dem Königreich. Wir schlagen uns durchs Regeldickicht.

Gar nicht einfach, in diesen Wochen den Bürgermeister einer belgischen Nachbargemeinde ans Telefon zu bekommen: „Der ist den ganzen Vormittag in einer Videokonferenz“ – so oder ähnlich heißt es immer wieder in den Rathäusern von Büllingen oder St. Vith. Es ist, coronabedingt, einfach sehr viel abzustimmen bei den politisch Verantwortlichen von kommunaler bis zur nationalen Ebene. „Wir sind permanent mit dem Coronavirus beschäftigt“, bestätigt dieser Tage St. Viths Gemeindechef Herbert Grommes, als wir ihn dann doch einmal ans Rohr kriegen.

Zumal auch im Nachbarland die nächsten Schritte zur Lockerung anstehen: In Belgien nämlich beginnt kommenden Montag die Phase „1b“ beim „Exit“ aus den bisher geltenden Einschränkungen. Dann darf nach den Industriebetrieben und den Unternehmen, die ohne direkten Kundenkontakt arbeiten (starten diese Woche, Phase 1a), auch der Einzelhandel wieder öffnen.

An der Grenze zwischen Bundesrepublik und Königreich bleibt unterdessen die Situation wie bisher – und das heißt: kompliziert. Darf man rüber, darf man von dort nach hier?

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Luxemburger Grenzverkehr : Innenministerium öffnet vier weitere Übergänge

Bislang gilt, wie im TV berichtet: Die Grenze ins Nachbarland ist von deutscher Seite aus nicht offiziell geschlossen. Denn die Bundesrepublik hat nichts anderes verfügt. Oder? „Wenn ich Armin Laschet richtig verstanden habe“, sagt Grommes, „dann hat Nordrhein-Westfalen die Grenze nach Belgien offen“ (Keine leichte Aufgabe derzeit: Laschet verstehen).

Fest steht: Falls man aus NRW oder aus Rheinland-Pfalz ins Königreich einreist, drohen Probleme. Denn man darf zwar durchreisen oder, wenn man Belgier ist und mit dem Flugzeug in Frankfurt gelandet (auch selten geworden mittlerweile), wieder nach Hause.

Ansonsten aber und vor allem als Deutscher kommt man nur mit einem wirklich wichtigen Grund hinein. Hat man den nicht und wird von einer Polizeikontrolle gestellt: Geldstrafe. „Das ist die Konsequenz“, sagt Grommes. Es beginne bei 250 Euro. Bei Wiederholung wird es noch teurer – und die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein.

Aus der Gegenrichtung ist es etwas anders, im Effekt aber gleich: „Grundsätzlich ist die Grenze zu“, sagt Friedhelm Wirtz, der Bürgermeister von Büllingen. Das heißt: Die Belgier dürfen nicht raus. Es sei denn, sie haben einen essenziellen Grund. Berufspendler zum Beispiel, die dafür eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers benötigen.

Oder wenn jemand einen schwer kranken Angehörigen auf deutscher Seite betreuen oder in der Klinik besuchen möchte. Aber auch, sagt Wirtz, „wenn ein junger Bursche sein Liebchen in Hellenthal hat. Dann kommt der zu mir.“ Und dann dürfe er auch rüber. Mit dem verbrieften Segen seines Bürgermeisters, der unterschreibt dann einen Passierschein.

Trotzdem könne es aber geschehen, dass der junge Mann auf deutscher Seite an die Bundespolizei gerät. Und die Beamten die Sache etwas weniger romantisch sehen. Weshalb Wirtz auch jedem seiner Bürger sagt: „Unsere Befugnis reicht bis zur deutschen Grenze. Und nicht weiter.“

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Die große Krise und der kleine Grenzverkehr

Das alles wird noch eine Zeit lang so bleiben: Zwar läuten die Belgier am Montag, 18. Mai, „Phase 2“ ein und lassen den Schulbetrieb etappenweise wieder beginnen. Die Grenze zur Bundesrepublik soll allerdings frühestens am 8. Juni, ebenfalls einem Montag, wieder geöffnet werden. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht: Denn es könne dann, sagt Wirtz, immer noch auf deutscher Seite heißen, „dass man da als Belgier nichts verloren hat“.

Es würde also helfen, wenn aus Deutschland klare und übereinstimmende Signale kämen: Rheinland-Pfalz und Nordhrein-Westfalen aber, so habe es ihm Oliver Paasch, der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft, gesagt, „sprechen überhaupt nicht mit einer Stimme“.

Was bekanntlich nicht nur für diese beiden Bundesländer gilt – die anfängliche Einigkeit zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den 16 Ministerpräsidenten, sie ist spätestens seit dieser Woche dahin.