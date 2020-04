Prümer Gewerbe : Ein Anruf – und die Ware kommt

Prüm Gemeinsame Initiative des Prümer Gewerbes: Zwei mal pro Woche kann man sich seine Bestellung in die Stadt und ins Umland bringen lassen. In der gesamten Verbandsgemeinde bieten etliche weitere Betriebe ebenfalls einen solchen Service.

Nach dem Zusammenschluss mit den anderen Eifeler Gewerbevereinen (der TV berichtete) haben die Prümer eine neue Initiative für Stadt und Umland ins Leben gerufen: Von Freitag an werden Kundenbestellungen vor die Haustür gebracht – koordiniert von Vorstandsmitglied Manfred Rett und gebündelt in einem Wagen. Motto: „Wir stehen zusammen.“

Die Fahrten sind bisher zwei Mal pro Woche, Freitag und Mittwoch, geplant, der Profi Point in Dausfeld und die Firma Baur in der Hillstraße stellen Wagen und Piloten.

Und wie funktioniert es? Der Kunde ruft beim teilnehmenden Betrieb an und gibt durch, was er wünscht, der gibt alles an den Koordinator weiter, der wiederum die Fahrer informiert. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos – per Rechnung oder mit EC-Karte. Die Fahrer sind mit dem entsprechenden Gerät ausgerüstet – sowie mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel.