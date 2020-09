Corona macht’s zunichte : Bauernmarkt in Waxweiler abgesagt

Waxweiler Die Einhaltung der Schutzregeln wäre für den Gewerbeverein unmöglich zu organisieren gewesen. Jetzt hofft man auf das kommende Jahr.

Dackscheid richtet abschließend einen Appell an alle: Im Frühjahr habe sich während des Lockdowns gezeigt, „dass wir es in unserer ländlich geprägten Gegend mit viel Platz ums eigene Haus oder in der Nähe zu Feld, Wald und Wiesen trotz Beschränkungen sehr gut hatten. Problemlos konnte man die Abstandsregeln einhalten und sich im Ort in den kleineren Geschäften mit allen notwendigen Dingen versorgen.“ Und das, so wünsche sich der gesamte Verein, soll so bleiben, damit die Betriebe auch künftig für alle da sein können. Deshalb rate man dazu, sich weiter in der Region mit allem zu versorgen, was man brauche.