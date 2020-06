Coronavirus : Corona-Lage im Eifelkreis: aktuell keine Neuinfektion

Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Es bleibt beim Stand von Freitag: Im Eifelkreis Bitburg-Prüm, teilt die Verwaltung am Samstag mit, „sind aktuell 15 Personen am Coronavirus erkrankt“. Das heißt: Keine Neuinfektionen bisher in Zusammenhang mit den jüngst aufgetretenen Fällen in Bitburg und in Prüm.

Nach dem lokalen Ausbruch im Umfeld eines Prümer Imbissrestaurants war am Freitag bekannt geworden, dass auch ein Mitarbeiter eines Restaurants in Bitburg infiziert ist.

Am Samstag weist das Gesundheitsamt darauf hin, „dass die Infektionswahrscheinlichkeit für Gäste des umgehend geschlossenen Restaurants als sehr gering eingestuft wird“.

Das Personal habe „die geltenden Hygieneauflagen korrekt eingehalten“. Der Mitarbeiter war seit Sonntag, 20. Juni, nicht mehr im Betrieb.

Die bisher vorliegenden Ergebnisse der Tests im familiären Umfeld und bei den weiteren Beschäftigten des Restaurants seien alle negativ. Lediglich ein Testergebnis stehe noch aus.

Dennoch setzen sich Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit allen Gästen in Verbindung, „die das Restaurant in einem relevanten Zeitfenster besucht haben, um eine individuelle Einschätzung vornehmen zu können“.

Auch von der Sondertestung in Prüm nach dem Ausbruch vom vergangenen Wochenende mit bisher 13 Infizierten liegen von den Abstrichen bei 407 Bürgern bisher 291 ausschließlich negative Ergebnisse vor.

Darunter ist auch das Ergebnis der Untersuchung eines Mitarbeiters des Pizza-Lieferdienstes, dessen Angestellte am Freitag unter Quarantäne gestellt wurden: Sie hatten Kontakt zu einer infizierten Person. Die übrigen Ergebnisse werden bis Montag erwartet.

Auch die Kinder und Erzieher der Prümer Tagesstätte St. Salvator wurden sämtlich negativ getestet.

Die stationäre Sichtungsstelle in Bitburg wurde am Samstag von 35 Personen besucht, alle sind inzwischen getestet.