Schulen und Corona : Akte zu, Fenster auf

Prüm/Pronsfeld Trotz fortdauernder Pandemie: Die Grundschule in Pronsfeld erhält keine zentrale Lüftungsanlage. Beim „Nein“ zum Einbau in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Prüm gab es nur zwei Gegenstimmen. Die aber waren deutlich.

Prüm Und also lautet die Beschlussvorlage: „Dem Einbau einer zentralen Lüftungsanlage in der Grundschule Pronsfeld wird zugestimmt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, die erforderlichen Aufträge nach pflichtgemäßem Ermessen zu vergeben.“ So steht es geschrieben, in den Unterlagen zur Sitzung des Verbandsgemeinderats Prüm am Dienstagabend.