Coronavirus : Prüm erlaubt Besuche, Bitburg noch nicht

Stoppen, klingeln, warten: So lief es an der Pforte des Krankenhauses Prüm noch im März. Dann waren keine Besucher mehr erlaubt. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Bitburg Das St.-Joseph-Krankenhaus Prüm wird am Montag, 18. Mai, wieder Besucher ins Haus lassen. Das teilte der scheidende Direktor Theo Korth gegenüber dem TV mit. Allerdings sind strenge Regeln einzuhalten.

Das Marienhaus-Klinikum Eifel in Bitburg, sagt Pressesprecher Heribert Frieling, behalte vorerst wie die anderen Häuser des Verbunds die restriktive Besucherregelung bei. Das heißt: kein Zugang außer in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel ein Patient im Sterben liege, ein Vater bei einer Geburt dabeisein wolle – oder in Absprache mit einem Arzt ein Besuch sinnvoll und machbar sei. Allerdings arbeite man an einem Konzept zur Lockerung der Regelungen. Sobald dieses Konzept stehe, werde man die Änderungen bekanntgeben.