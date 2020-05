Corona : Corona: Zahl der akut Erkrankten stagniert

Bitburg/Prüm (red) Konstante Lage im Eifelkreis: Die Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten liegt – laut Auskunft der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm – auch am Freitag, 15. Mai, 17 Uhr, unverändert bei 14. Keine Bewegung auch bei den anderen Zahlen: 183 Menschen haben sich insgesamt mit dem Coronavirus infiziert.

Davon gelten 165 als genesen. Vier Sterbefälle werden mit Covid-19 in Verbindung gebracht.

Bei den Tests geben die Mitarbeiter der stationären Sichtungsstelle Corona aber Gas: 94 Menschen haben sich am Freitag in Bitburg vorgestellt; alle wurden getestet.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) in Bitburg hat in der kommenden Woche geänderte Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Samstag, immer von 8 bis 16 Uhr. Info: www.bitburg-pruem.de