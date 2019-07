Konzert : Cowboys erobern Prüm

Die Band Cowboy Bob And Trailer Trash aus Jena spielt am Donnerstag, 11. Juli, 19.30 Uhr, beim Prümer Sommer auf dem Hahnplatz Country und Bluegrass. Foto: cowboytrash.com

Prüm (red) Die Band „Cowboy Bob and Trailer Trash“ spielen im Rahmen des Prümer Sommers am Donnerstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr auf der Prümer Sommer Bühne am Rathaus. Bereits ab 18 Uhr gibt es den kunterbunten Kinderspaß mit der Kindertagsstätte Niederprüm.

