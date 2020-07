COVID-19 IM EIFELKREIS : Aktuell neun Menschen erkrankt

Foto: dpa/Sven Braun

Bitburg/Prüm (red) Die Zahl der akut an Covid-19 Erkrankten im Eifelkreis sinkt weiter. Wie die Kreisverwaltung am Samstag, 27. Juni, mitteilt, leiden aktuell neun Menschen an der Viruserkrankung. Ein Infizierter wurde am Freitag als genesen gemeldet.

Und: Seit Samstag, dem 27. Juni, wurde keine Neuinfektion gemeldet. 4923 Menschen wurden bisher auf das Virus getestet. 98 561 Menschen leben im Eifelkreis. Die stationäre Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist jeden Mittwoch und Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.