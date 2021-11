Corona : Covid-19: Eifeler Kliniken bieten Impfungen an

Bitburg/Gerolstein (red) Die Krankenhäuser Bitburg und Gerolstein bieten Corona-Schutzimpfungen für die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz an. Möglich sind Booster-, Erst- und Zweitimpfungen (auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren).

Impfstart in Bitburg ist am Dienstag, 23. November, Impfstart in Gerolstein am Mittwoch, 24. November. Geimpft wird ab dann mit BioNTech/Pfizer, und zwar montags und mittwochs zwischen 12 und 16 Uhr in Gerolstein sowie dienstags und donnerstags von 12 bis 16 Uhr in Bitburg. Voraussetzung für alle Impfungen ist eine vorherige Terminbereinbarung.