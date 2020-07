Covid 19 : Eine weitere Neuinfektion im Eifelkreis

Bitburg/Prüm (red) Eine weitere Neuinfektion im Zusammenhang mit mehreren Covid-19-Fällen im Zentrum für ambulante Reha (ZAR) in Trier meldet die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Dienstag, 14. Juli, 16 Uhr.

Bereits am Montag waren vier Neuinfektionen von Menschen aus dem Eifelkreis gemeldet worden, die sich ebenfalls im (ZAR) in Trier aufgehalten hatten. Alle Mitarbeiter und Patienten, die seit Ende Juni im ZAR waren, werden aufgefordert, sich testen zu lassen.

Betroffene Bürger können sich an das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Telefon 06561/15-0 wenden. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist am Mittwoch und am Samstag jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet.