Corona : Drei neue COVID-19-Fälle im Eifelkreis

Bitburg-Prüm Bis Donnerstag, 30. April, hatten sich im Eifelkreis 172 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das waren drei mehr als am Vortag. Hiervon galten 139 als genesen, das war ein Plus von sechs Personen.

Am Maifeiertag hat die Verwaltung des Eifelkreises bis Redaktionsschluss keine aktuellen Zahlen zur Verfügung gestellt.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten in der nächsten Woche sind: Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, 8 bis 16 Uhr.