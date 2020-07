Corona : Covid-19 im Eifelkreis: Aktuell 41 Erkrankte

Bitburg/Prüm Die Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten im Eifelkreis Bitburg-Prüm steigt. Allein am Montag, 27. Juli, sind sieben Neuinfektionen bekannt geworden.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage inklusive dem 27. Juli wurden 13 Neuinfektionen festgestellt. Damit liege der Eifelkreis, so die Kreisverwaltung, deutlich unter dem von Bund und Ländern vorgegebenen Inzidenzwert von 50 neuen Fällen pro 100 000 Einwohner.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist am Mittwoch und Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.