Covid-19 : Aktuell 15 Infizierte im Eifelkreis

Bitburg/Prüm Die Zahl der Corona-Infizierten im Eifelkreis steigt.

Auf 15 ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten im Eifelkreis Bitburg-Prüm gestiegen. Dies teilt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Montag, 14 Uhr, mit. An diesem Tag seien drei Neuinfektionen bekannt geworden. Gleichzeitig gelten zwei Menschen als genesen.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer von 10 bis 18 Uhr.