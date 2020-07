Bitburg/Prüm Die Corona-Lage im Eifelkreis ist unverändert.

Gleicher Stand wie am Vortag: „Heute keine Veränderung bei den Infektionszahlen“, meldet die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Freitag, 17. Juli, im Bezug auf die Corona-Lage. Derzeit sind also 17 Menschen aus dem Eifelkreis akut an Covid-19 erkrankt.