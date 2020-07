Covid-19 : Covid-19 im Eifelkreis:  Weiterhin 31 Menschen erkrankt

Bitburg/Prüm Die gute Nachricht vorweg: Es gibt keine registrierte Neuinfektion mit dem Corona-Virus im Eifelkreis am Dienstag, 21. Juli.

Allerdings gibt es weiterhin 31 akut an Covid-19 Erkrankte. Der Anstieg der Zahlen in der vergangenen und zu Beginn dieser Woche ist zum Teil immer noch auf den Ausbruch im Trierer Reha Zentrum zurückzuführen.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg ist am Mittwoch und Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.