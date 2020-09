Bitburg/Prüm Ein weiterer Mensch aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die aktuelle Fallzahl dagegen liegt sehr niedrig.

Es ist das sechste Opfer im Kreis, das mit Covid-19 in Zusammenhang gebracht wird. Dies teilte die Kreisverwaltung am Dienstag, 22. September, mit. Derweil gibt es derzeit nur noch einen Menschen, der akut infiziert ist; es wurde auch am Dienstag keine Neuinfektion bekannt.