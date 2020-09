Bitburg/Prüm Im Eifelkreis ist die Coronazahl auf sechs gesunken.

(red) Ein weiterer Mensch ist an Covid-19 genesen, es gibt keine Neuinfektionen: Das teilt die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm am Dienstag, 8. September, mit. Das heißt: Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten liegt bei sechs. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße 16 in Bitburg ist Mittwoch, Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr, geöffnet.