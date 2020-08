Bitburg-Prüm (red) Keine Veränderungen über das Wochenende hat die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm bezüglich der Zahl der offiziell mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen aus dem Eifelkreis gemeldet.

Weder am Samstag, noch am Sonntag habe es demnach Neuinfektionen gegeben, die gemeldet wurden. Zudem wurde an beiden Tagen niemand aus der Quarantäne entlassen. Es gelte somit weiterhin der am Freitag gemeldete Stand von 16 positiv getesteten Menschen aus dem Kreis.