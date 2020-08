Kulinarische Geschichte : 60 Jahre Pizzatradition in Bitburg

Die Chefgeste hat Rocco Silipigni bereits in frühen Jahren drauf und pflegt sie noch heute. Foto: Markus Angel Foto: TV/Markus Angel

Bitburg In Bitburg feiert eine der ältesten rheinland-pfälzischen Pizzerien sechs Jahrzehnte Pizzabäckerkunst.

Von Markus Angel

„Italian Food“ steht auf der über 50 Jahre alten Speisekarte, die Rocco Silipigni in seinen Händen hält. Der Preis von 3,50 DM für eine „Pizza Mushrooms Salami“ spricht Bände und erinnert an die zahlreichen Amerikaner, die seit jeher zu den Stammgästen in einer der ältesten Pizzerien in Rheinland-Pfalz gehörten.

1960 wurde die Pizzeria an dem bis heute selben Standort in Bitburg in der Hauptstraße gegenüber der Liebfrauen Kirche eröffnet und bis Mitte der 1970er-Jahre geführt. Dann entschloss sich der Wirt „Luigi“ zurück in seine Heimat Italien zu kehren und übergab die Pizzeria an den Bitburger Fritz Epper, der die Pizzeria „Da Luigi“ bis 1995 führte und sie dann an ihren heutigen Wirt übergab.

Dessen Gastronomie-Laufbahn begann im Juni 1976 als der damals 16-jährige Rocco seinen Heimatort Bordighera an der Ligurischen Blumen Riviera verließ, „um sein Leben so zu gestalten, wie er es möchte“ und landete in Bitburg – aber noch nicht bei „Da Luigi“.

Die damaligen Besitzer der „Pizzeria Italiana“ in der Saarstraße waren Verwandte von Roccos Mutter und konnten den 16-Jährigen bei einem Besuch in Italien davon überzeugen, mit nach Bitburg in die Eifel zu kommen und in der „Pizzeria Italiana“ zu arbeiten.

Nach einem halben Jahr Ende 1976 wechselte Silipigni dann zu der „Pizzeria Da Luigi“, um unter der Regie von Fritz Epper zu lernen und zu arbeiten und blieb dort ohne Unterbrechung bis 1986. 1986 entschloss Rocco Silipigni sich dazu, den Job in der Küche an den Nagel zu hängen und eine Berufsausbildung im Gesundheitswesen zu beginnen und mit Erfolg abzuschließen.

Nach knapp vier Jahren trieb ihn die Sehnsucht jedoch wieder zurück zur Pizzeria „Da Luigi“, um weiter mit Fritz Epper zu arbeiten. Aus dieser Zeit um 1990 stammt das große Foto von Rocco Silipigni mit Kochschürze und -Mütze, das heute von Gästen und Freunden bestaunt wird.

1995 war es dann soweit: Rocco übernahm die „Pizzeria Da Luigi“ von Fritz Epper und führt diese seither am selben Standort als die älteste Pizzeria in Rheinland-Pfalz weiter. Kaum jemand kennt die Stadt Bitburg und die Gäste so gut wie Rocco Silipigni. „Der Weggang der Amerikaner aus Bitburg war in den vergangenen zwanzig Jahren der härteste Einschnitt für die Stadt, den Einzelhandel und die Gastronomie“, sagt Silipigni.

„Ich bin dankbar, dass mich die Menschen in der Region und vor allem in Bitburg so herzlich aufgenommen haben und mich so respektieren wie ich bin. Das ist der Grund, weshalb ich mich hier auch nach über vierzig Jahren wohl fühle“, sagt Silipigni.