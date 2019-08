Platz für neue Häuser : Da sind alle dafür: 20 Grundstücke in Masholder geplant

So soll das Baugebiet „Am Boden“ in Masholder nach einer Planskizze des Büros Isu Bitburg aussehen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Masholder will wachsen. Weil die Nachfrage nach Bauland in dem Stadtteil nicht abreißt, will der Ortsbeirat dort ein Neubaugebiet entwickeln – und zwar in der Ortsmitte im Bereich „Am Boden“.

Rund 20 Baugrundstücke sowie drei Mehrfamilienhäuser sind dort geplant (der TV berichtete). Die Eigentümer der Fläche wollen diese gemeinsam mit der Firma Eifel-Haus Dockendorf entwickeln. Nun ist das Projekt einen Planungsschritt weiter. Einstimmig hat der Bauausschuss der Stadt Bitburg am Mittwochabend beschlossen, ein Bauleitplanverfahren einzuleiten. Das Ganze soll im „beschleunigten Verfahren“ ablaufen, was wegen des „dringenden Bedarfs an Wohnraum“ in dem Stadtteil geht.

Davon abgesehen: Das Projekt kommt bei allen gut an. Unter anderem auch deshalb, weil der Ortskern gestärkt wird statt irgendwo auf der grünen Wiese ein Neubaugebiet auszuweisen.