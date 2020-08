Wanderung : In die Dämmerung wandern

Schönecken (red) Der Eifelverein Schönecken lädt für Freitag, 28. August, zu einer Wanderung in die Dämmerung ein. Treffen ist um 19.30 Uhr am Sportplatz in Schönecken Die aktuellen Corona-Bestimmungen müssen eingehalten werden.

