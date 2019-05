später lesen Tradition Das Riesenosterei wurde gefunden FOTO: TV / Hans-Peter Dimmer FOTO: TV / Hans-Peter Dimmer Teilen

(red) An Ostersamstag bot der Eifelverein Daleiden-Dasburg eine Familienwanderung zum Riesenosterei in Preischeid an. Bei schönstem Wetter beteiligten sich 69 Wanderer: Familien mit Kindern, Großeltern mit Enkeln.